В Мурманской области усилят меры безопасности на майские праздники

Власти Мурманской области анонсировали усиление мер безопасности в период майских праздничных мероприятий. Соответствующие вопросы рассмотрели на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Андрей Чибис отметил, что подготовка к праздничным датам ведется в плановом режиме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Чибис отметил, что подготовка к праздничным датам ведется в плановом режиме

«Традиционно в начале мая у нас проходит ряд значимых мероприятий. Ключевое событие — День Великой Победы, в рамках которого в городе-герое Мурманске состоится парад, а также масштабная акция "Бессмертный полк"»,— заявил Андрей Чибис.

Детали дополнительных мер безопасности в открытой части заседания не раскрывались.

Кирилл Конторщиков