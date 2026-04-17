«Существенную роль в формировании экспозиции играют новые проекты»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первичный рынок жилой недвижимости Центрального округа демонстрирует рост предложения при сохранении выраженного премиального профиля и дефицитной модели развития. По данным специалистов жилого направления компании CORE.XP, к середине этой весны совокупный объем экспозиции в строящихся проектах достиг почти 3 тыс. лотов или почти 330 тыс. кв. м. (за год +21%).

Но несмотря на положительную динамику, этот локальный рынок ограничен: доля Центрального округа в общем объеме первичного предложения по площади составляет около 17%. Показатель за год подрос на 3 п. п. И это подтверждает его статус наиболее престижной и дефицитной локации столицы.

При этом, отмечают брокеры, существенную роль в формировании текущей экспозиции играют новые проекты: на объекты, вышедшие в реализацию в этом и прошлом годах, приходится четверть предложения, почти 90 тыс. жилых метров. Что касается структуры рынка, то она по-прежнему смещена в сторону высокобюджетных сегментов. Более половины экспозиции формируют проекты премиум-класса, еще треть приходится на делюкс-сегмент. Доля бизнес-класса — лишь в пределах 12%.

Продуктовая структура также отражает премиальный характер предложения. Основной объем приходится на многокомнатные квартиры. У однокомнатных только 23%, а доля студий и вовсе минимальна, всего 3%. При этом средняя площадь лотов в Центральном округе существенно превышает средние показатели по городу: разрыв в полтора раза по всем типологиям.