В средневековой Европе чулки были предметом в первую очередь мужского гардероба. Штаны были короткими, юбки длинными. Угадайте, кому было важнее прикрыть свои бледные ноги? Но с годами юбки ползли вверх, а брюки вниз, так что вскоре чулки уже интересовали оба пола одинаково.

Были они тогда толстые, вязаные, зато теплые. К тому же удачно скрывали недостатки у тех, чьи ноги не дотягивали до стандарта Боттичелли. В 30-е годы XX века нейлон изменил все. С того времени чулки стали обязательной принадлежностью для девушек. Когда в октябре 39-го в продажу поступила первая партия нейлоновых чулок, за день с прилавков разлетелось 4 млн пар.

После войны изобретение лайкры и широких резинок, удерживающих чулок на бедре без дополнительных приспособлений, закрепило за аксессуаром статус культового. Ах, ножки-ножки, где вы ныне. В чулках, где же еще?

Павел Шинский