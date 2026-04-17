Осьминог Пауль

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Осьминог Пауль

История про животных в мире спорта была бы неполной без предсказателей. Этот тренд задал осьминог Пауль. Он жил в океанариуме города Оберхаузен и делал прогнозы, выбирая кормушку с флагом сборной, которая должна победить. На Евро-2008 Пауль угадал результаты четырех из шести матчей команды Германии. Правда, ошибся в финале. Но спустя два года на чемпионате мира в ЮАР он стал настоящей звездой, выдав идеальную статистику, Осьминог угадал восемь из восьми результатов, включая поражение немцев от испанцев в полуфинале и победу Испании в главном матче турнира.

После таких предсказаний немецкие фанаты требовали сварить из Пауля суп, а испанский премьер обещал осьминогу Паулю. Моллюск умер в том же 2010 году просто от старости, и после этого на каждом крупном футбольном форуме стали появляться свои животные-предсказатели. На польско-украинском Евро-2012 это был хряк Фунтик, который, по слухам, любил пиво, но верного прогноза не дал ни разу. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии появилась слониха Нелли. Она била мячом по специальным воротам и предсказала разгром бразильцев от немцев со счетом 1:7.

В том же году свой предсказатель был и на чемпионате мира по хоккею в Белоруссии. Тогда краб по кличке Петрович безошибочно угадывал, как сыграет сборная России. На домашнем мундиале 2018 года это делал кот Ахилл, живший в Эрмитаже. Он был глухим, что, по мнению болельщиков, помогало ему концентрироваться на прогнозах и выбирать нужную миску с кормом. Ахилл, кстати, сделал 11 верных прогнозов из 14. Потом были белый лев по кличке Бой, пингвин Тоби, тюлени и даже рыбки, но внимание к ним было уже значительно меньше.

Владимир Осипов