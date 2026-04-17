Суд изъял у эксзамглавы МВД Дагестана восемь наручных часов на 4,4 млн рублей

Дорогомиловский суд Москвы обратил в доход государства восемь наручных часов бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает ТАСС.

Как уточняется в сообщении, сумма конфискованного имущества составляет 4,4 млн руб. В числе изъятого имущества наручные часы TAG Heuer коллекции Aquaracer, часы Cartier коллекции Santos de Cartier, часы OMEGA коллекции Speedmaster Moonwatch Professional, часы торговой марки PLATINOR коллекции «Байкал», наручные часы торговой марки OMEGA коллекции Speedmaster Moonphase, наручные часы TAG Heuer коллекции Carrera, наручные часы Cartier коллекции Santos de Cartier, наручные часы марки «Ракета».

Как сообщалось ранее, суд обратил в доход государства имущество на сумму свыше 533 млн руб., принадлежавшее бывшему заместителю министра внутренних дел по Республике Дагестан, начальнику следственного управления МВД Руфату Исмаилову, обвиняемому в коррупции и злоупотреблениях служебным положением.

Наталья Шинкарева