В Петербурге на базе «Ленфильма» создадут центр патриотического кино

Переданная в собственность Санкт-Петербурга киностудия «Ленфильм» станет площадкой для возрождения традиций отечественного кинематографа. На ее базе создадут центр исторического и патриотического кино, а развитие отрасли обсудят в рамках ПМЭФ в Год петербургской культуры, пишет Смольный.

Съемки на студии не прекращались даже в дни блокады Ленинграда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Съемки на студии не прекращались даже в дни блокады Ленинграда

Губернатор Александр Беглов напомнил, что решение о передаче старейшей российской киностудии в собственность города было принято президентом в начале 2026 года. За свою историю «Ленфильм» выпустил более полутора тысяч картин, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

«Сейчас мы приступаем к возрождению традиций студии, восходящих к военным кинематографистам дореволюционной России», — подчеркнул глава города.

По его словам, тема развития киноотрасли на примере «Ленфильма» станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Александр Беглов отметил символичность проведения дискуссии в Год петербургской культуры, объявленный в Северной столице.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что акции киностудии «Ленфильм» досрочно перешли в собственность Петербурга.

Кирилл Конторщиков