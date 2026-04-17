Жительницу Архангельской области подозревают в экстремизме

В Архангельской области 52-летнюю жительницу Коряжмы подозревают в участии в деятельности экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следователи считают, что женщина активно участвовала в деятельности экстремистской организации, которая запрещена на территории России. По данным СКР, подозреваемая с 2022 по 2026 год пропагандировала противозаконную идеологию через интернет и во время встреч с жителями Коряжмы.

Сейчас идут следственные действия, сотрудники СКР допрашивают свидетелей. Дома у подозреваемой провели обыск, во время которого изъяли предметы, важные для расследования.

Ранее женщину привлекали к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики в интернете.

Матвей Николаев