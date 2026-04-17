Жительницу Анапы осудят за поддельное водительское удостоверение

В Анапе местная жительница пойдет под суд за использование ложного водительского удостоверения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Анапы, которая подозревается в использовании поддельных водительских прав. Правоохранительные органы установили, что в январе текущего года женщина, пытаясь избежать ответственности за вождение без удостоверения, предоставила инспектору ГИБДД поддельные документы.

Согласно материалам прокуратуры, гражданка приобрела поддельное водительское удостоверение у неустановленного лица на право управления транспортными средствами «В» и «С». Она использовала документ при поездках по территории Краснодарского края. Серия и номер удостоверения числились за иным лицом, имеющим законное право на управление транспортными средствами.

Поддельное водительское удостоверение изъяли сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить наказание до одного года лишения свободы.

София Моисеенко