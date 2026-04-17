Новый способ оплаты парковок через MAX ввели в Анапе

В Анапе начал действовать способ оплаты городских парковок через мессенджер MAX. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, оплата производится через сервис «Госпарковки Бот».

На данный момент оплата платных парковок на территории Анапы также осуществляется через официальный сайт парковочного пространства Анапы, через SMS-сообщения, «Сбербанк Онлайн», мобильное приложение или платежные терминалы «Сбербанка».

Оплатить парковку без штрафа жители и гости Анапы могут до 23:59 часов третьих суток с начала парковочной сессии, стоимость парковки в час составляет 40 руб..

София Моисеенко