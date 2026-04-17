Причиной взрыва во Владикавказе стала детонация предмета в мусорном контейнере

Во Владикавказе причиной гибели сотрудника коммунальной службы стало срабатывание взрывоопасного предмета, который находился в мусорном контейнере. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. «Хочу обратиться ко всем жителям республики с важной просьбой. Ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки. Такие действия могут стоить людям жизни»,— сказано в сообщении.

Утром, 17 апреля, на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во Владикавказе произошел взрыв. В результате погиб коммунальщик, который убирал территорию.

10 апреля, в городе произошел взрыв на двухэтажном складе пиротехники площадью 800 кв. м в Партизанском переулке. Три человека погибли, 15 получили травмы.

Наталья Шинкарева