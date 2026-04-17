Смольный направит 1,5 млрд рублей на культурные мероприятия в 2026 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о выделении около 1,5 млрд рублей на проведение фестивалей, конкурсов и культурных мероприятий в 2026 году. Получатели субсидий будут определены по итогам конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсные процедуры среди НКО будут проведены в установленном порядке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно сообщению пресс-службы городской администрации, целевыми показателями предоставления субсидий станет организация масштабных событий в сфере культуры и искусства для жителей и гостей города. Приоритеты финансирования включают развитие профессионального искусства, поддержку творческого многообразия и популяризацию достижений петербургской и российской культурной традиции.

В Смольном отметили, что многие проекты, ранее получавшие аналогичную грантовую поддержку, приобрели статус ежегодных и формируют основу событийного календаря Северной столицы. Конкурсные процедуры среди НКО будут проведены в установленном порядке.

Кирилл Конторщиков