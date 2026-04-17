Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Морозовском районе мужчина погиб при пожаре, еще один человек пострадал

В Морозовском районе при пожаре погиб 50-летний житель, пострадала его мать. ЧП произошло 15 апреля в станице Вольно-Донской, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Дом загорелся на улице Первомайской. Причиной послужил неисправный газовый баллон. На месте спасатели нашли тело погибшего мужчины, а его мать доставили в местную ЦРБ.

Пламя на 96 квадратных метрах потушили семь специалистов с помощью трех спецмашин.

Мария Хоперская

