В Морозовском районе мужчина погиб при пожаре, еще один человек пострадал

В Морозовском районе при пожаре погиб 50-летний житель, пострадала его мать. ЧП произошло 15 апреля в станице Вольно-Донской, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Дом загорелся на улице Первомайской. Причиной послужил неисправный газовый баллон. На месте спасатели нашли тело погибшего мужчины, а его мать доставили в местную ЦРБ.

Пламя на 96 квадратных метрах потушили семь специалистов с помощью трех спецмашин.

Мария Хоперская