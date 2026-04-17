Несовершеннолетняя жительница Рыбинска стала фигуранткой дела о дропперстве

Жительница Рыбинска 2009 года рождения стала фигуранткой уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), возбужденного после обмана жительницы Ярославского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жительница Ярославского округа по указаниям мошенников перевела 53 тыс. руб. на продиктованный банковский счет. Полиция в ходе проверки выяснила, что счет принадлежит жительнице Рыбинска.

«По данным правоохранителей, в прошлом году 16-летней студентке в мессенджере поступило предложение о дополнительном заработке. Не имея постоянного источника дохода, девушка согласилась»,— сообщили в УМВД.

Несовершеннолетняя оформила банковский счет на свое имя и передала доступ к личному кабинету неизвестным. За это она получила 2 тыс. руб. Эти действия являются преступлением, пояснили в УМВД, ввиду чего было возбуждено уголовное дело.

«За участие в дропперских схемах предусмотрена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ с наказанием до трех лет лишения свободы»,— добавили в ведомстве.

Алла Чижова