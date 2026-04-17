В ЦБ заявили о снижении оборота наличных в России на 3,4% в 2025 году

В 2025 году наличный денежный оборот в России составил 125,7 трлн руб. — на 3,4% меньше, чем в 2024-м. Это следует из информационных материалов, опубликованных Центробанком. Регулятор связывает снижение показателя с ростом популярности безналичной оплаты.

Как рассказали в ЦБ, за год в кассы и банкоматы банков поступило 61,2 трлн руб. Выдано ими было еще 64,5 трлн руб. Всего в 2025 году граждане оплатили товары и услуги с помощью наличных на сумму 6,7 трлн руб. — на 16% меньше, чем годом ранее. На 21% также снизился приток наличных на счета физлиц и составил 11,7 трлн руб.

Объем операций по внесению и снятию средств через банкоматы за год практически не изменился. Больше всего наличными пользовались в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

По данным Банка России, россияне в 2025 году накопили наличными рекордные 17,1 трлн руб. — на 4% больше, чем годом ранее. В начале апреля директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина предположила, что в ближайшие пять лет оплата наличными останется актуальной в России. Зампред Банка ПСБ Ольга Мямлина отмечала рост популярности оплаты наличными после введения НДС на операции по картам.