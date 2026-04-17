Суд взыскал с «Донречфлота» 26,5 млн рублей из-за долга по ремонту судна

Компания «Мидель-Судостроитель» добилась в судебном порядке возврата задолженности за ремонт судна. С «Донречфлота» по исковому заявлению взыскали более 26,5 млн руб. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

Ответчик требования не оспорил. В соответствии с условиями договора истец отремонтировал судно «Волго-Дон 5038» и подписал с заказчиком акт приемки-сдачи работ на сумму 26,2 млн руб. Однако, ответчик выплатил лишь сумму 2,4 млн руб. «Мидель-Судостроитель» направил претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность, которая была проигнорирована.

С «Донречфлота» взыскали в пользу компании задолженность в размере 23,8 млн руб., пеню в размере 2,2 млн руб., а также пеню, исходя из ставки 0,05%, начиная с 15 апреля 2026 года по день фактического исполнения обязательства на сумму задолженности.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Донречфлот» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1993 году. Основная деятельность — перевозка грузов по внутренним водным путям. Гендиректором выступает Александр Бобровский. Выручка компании за 2024 год составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 352,5 млн руб.

Мария Хоперская