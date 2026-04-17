Жителю Ставрополья грозит штраф в 17,1 млн рублей за загрязнение садового участка

Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило иск в Шпаковский районный суд Ставропольского края в отношении местного жителя. С него требуется взыскать ущерб за причинение время окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным ведомства, местный житель на своем участке в садовом товариществе допустил загрязнение отходами производства и потребления. «Указанные отходы относятся к 5 классу опасности, а причиненный почвам ущерб составляет 17,1 млн руб.»— говорится в сообщении.

