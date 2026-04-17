В центре Ростова-на-Дону восстановили горячее водоснабжение

В Ростове-на-Дону завершили ремонт трубопровода и восстановили горячее водоснабжение в центральной части города. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

«Ремонтные работы по улице Варфоломеева завершены, теплотрасса заполнена»,— сообщила миинстр.

Работы проводились с 10:00, 15 апреля. Горячая вода отсутствовала по следующим адресам: улица Черепахина, 212, проспект Буденновский, 93, улица Варфоломеева (239, 246, 229, 244, 227, 238, 260А, 266, 274 и 274/1), переулок Соборный, 80/219, переулок Семашко 99 и 118, улица Малюгиной, 163/72, проспект Ворошиловский 101 и 105, переулок Газетный, 110/264.

Мария Хоперская