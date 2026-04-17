Уголовное дело возбудили после нападения на подростка в Милютинском районе

В Милютинском районе возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на 17-летнего подростка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Ранее информация о случившемся появилась в ряде СМИ. По данным следствия, группа несовершеннолетних напала на подростка в образовательном учреждении. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают всех, кто причастен к нападению.

Ситуацию прокомментировала и член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Вся компания хорошо известна различными хулиганскими выходками местным жителям, а после случившегося продолжает гулять как ни в чем не бывало. Мы вчера уже направили по этой ситуации материалы в МВД, а завтра направим еще и в СК с просьбой провести проверку»,— отметила блогер.

Мария Хоперская