На Ставрополье 13 домов отремонтируют за 108 млн рублей

В Ставропольском крае выбрали подрядчика для капитального ремонта 13 многоквартирных домов. На эти цели в регионе выделили 108,2 млн руб., сообщили в Фонде капремонта региона.

Выбранные дома построили еще в 1980-х годах. Специалисты обновят 16 конструктивных элементов: десять крыш, фасад и пять инженерных систем электроснабжения.

«За десятилетия изменилась не только техника в квартирах, но и схема потребления ресурсов. В результате инфраструктура работает на пределе: крыши теряют герметичность, фасады – защитные свойства, электросети – устойчивость», – рассказали в фонде капремонта СК.

Мария Хоперская