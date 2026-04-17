От воды в Нижегородской области за сутки освободились 120 приусадебных участков

За сутки 16 апреля от паводковых вод в Нижегородской области освободились 120 приусадебных участков и девять жилых домов. Новые подтопления не регистрировались, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Там уточнили, что вода сошла в Нижнем Новгороде (Новая Деревня, Зелецино), Воскресенском округе (Большие Отары, Староустье), Сарове (СНТ «Имени Гагарина»), Урене, Арзамасе (Чернуха), Богородском округе (Пруды), городском округе Бор (Рекшино, Кантаурово) и рабочем поселке Бутурлино.

Всего на территории 16 муниципальных образований остаются затопленными 102 приусадебных участка, 12 мостов и девять участков автодорог

В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей не требуется.

Как писал «Ъ-Приволжье», на утро 16 апреля в 18 муниципальных образованиях Нижегородской области было затоплено 222 приусадебных участка, девять домов, 12 мостов и девять участков автодорог

