По числу бронирований посуточного жилья для пяти и более человек в апреле — мае Татарстан занял четвертое место среди регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия».

Татарстан вошел в топ регионов по аренде жилья для больших компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ регионов по аренде жилья для больших компаний

Республика уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

В Татарстане средняя стоимость аренды загородного жилья для больших компаний составляет около 16,4 тыс. руб. за ночь, что делает регион одним из относительно доступных среди популярных направлений.

Отмечается, что россияне все чаще выбирают загородные дома вместо квартир для поездок большими компаниями. Это связано с тем, что дома и коттеджи лучше подходят для размещения нескольких человек и часто используются для отдыха на выходных и проведения праздников.

Анна Кайдалова