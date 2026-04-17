Инфляция замедлилась в Свердловской области и составила 6,8% в марте

Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась после январского всплеска — в марте она составила 6,8%, сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Зафиксировано снижение цен на макароны, горох, фасоль и некоторые крупы, а также на большинство молочных продуктов, при этом четвертый месяц в регионе дешевеют сыры. Это происходит благодаря хорошему урожаю зернобобовых и росту производства сырого молока. Однако питание в ресторанах и кофейнях стало дороже: из-за теплой погоды уральцы стали чаще заходить туда, поэтому предприятия подняли цены.

Из-за дефицита ключевых комплектующих для электроники и роста их стоимости на мировом рынке подорожали телевизоры, флеш-накопители, ноутбуки, планшеты. Однако дешевеет бытовая техника. Спрос на электротовары для дома остается низким в том числе из-за высоких кредитных ставок, поэтому производители и продавцы снижают цены, чтобы стимулировать продажи.

Кроме того, из-за устойчиво высокого спроса продолжается рост стоимости бытовых, медицинских, гостиничных и ветеринарных услуг. Зарубежные поездки подорожали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ослабления рубля.

Ирина Пичурина