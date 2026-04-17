В Нижегородской области за пять лет число супермаркетов выросло на 47,2%

На конец 2025 года в Нижегородской области действовали более 16,3 тыс. розничных магазинов, 3 тыс. нестационарных торговых объектов (павильонов, палаток и киосков) и более 1,9 тыс. аптек. Об этом сообщили в региональном управлении Росстата.

По данным статистики, за пять лет число аптек выросло на 18,7%. За это же время количество палаток и киосков сократилось на 34%, павильонов — на 15,2%. Число магазинов увеличилось на 4,4%, но общая площадь объектов розничной торговли снизилась на 2,6%, до 3,1 млн кв. м.

Самое большое распространение в Нижегородской области получили универсальные и специализированные магазины непродовольственных товаров ( 46,8%). Существенную долю в общем числе магазинов занимают минимаркеты – 28,4%. На универсальные и специализированные продовольственные магазины приходится 15,7%. Супермаркеты и гипермаркеты занимают 8,8% и 0,3%. При этом число супермаркетов за пять лет выросло на 47,2%, а гипермаркетов стало меньше на 54,8%.

Сохраняется тенденция концентрации торговых объектов в городской местности. На конец 2025 года основная доля павильонов (89,4%), аптек (85,9%), палаток и киосков (81,4%), магазинов (81,3%) расположены в городах и поселках городского типа.

