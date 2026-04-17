Мединский рассказал о «ползучей германизации» в Калининградской области

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о проявлениях так называемой «бессознательной германизации» в Калининградской области. По его словам, эта тенденция, возникшая в 1990-е годы, затронула не только названия населенных пунктов и элементы геральдики, но и местные бренды. Об этом он рассказал во время выступления на пленарном заседании Балтийского культурного форума.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мединский отметил бессознательную германизацию в Калининградской области

«В канун 80-летия основания Калининградской области было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР, в 90-е — начале "нулевых", здесь происходили, и то, что мы иногда называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией»,— сказал господин Мединский.

Он также отметил, что в символике муниципалитетов региона широко представлены германские элементы. В частности, гербы Балтийска и Черняховска, по его словам, фактически повторяют исторические германские аналоги, а на гербе Багратионовска присутствуют тевтонские кресты. Подобные элементы встречаются и в символике других населенных пунктов области.

Матвей Николаев