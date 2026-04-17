Бизнес вложит 2 млрд рублей в расселение аварийного жилья в Карелии

Застройщики направят более 2 млрд рублей внебюджетных средств на расселение аварийного жилфонда в Карелии по программе комплексного развития территорий. Механизм позволяет ускорить переселение граждан и снизить нагрузку на региональный бюджет.

В этом году приобретено более 600 квартир для расселения горожан из аварийного жилья

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы республики Артура Парфенчикова, в настоящее время договоры заключены по семи площадкам в Петрозаводске — застройщики расселят 450 квартир в 45 аварийных домах площадью 18 тыс. кв. м. В ближайшее время к ним добавятся еще два участка с 13 ветхими зданиями, пишет «Интерфакс».

В 2025 году из аварийного жилья в регионе переселили 963 семьи. Также приобретены 624 квартиры в пяти строящихся домах, ввод которых запланирован до конца 2026 года. Всего до 2030 года в Карелии предстоит расселить более 1 млн кв. м аварийного фонда, где проживают 25 тыс. семей.

Кирилл Конторщиков