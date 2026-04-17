В Дагестане из-за оползня закрыли движение на дороге «Касумкент – Цмур»

В Дагестане на автомобильной дороге «Касумкент – Цмур» на участке с 3+500 по 3+700 км временно закрыли движение для автомобилей из-за оползня. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото: пресс-служба минтранса Республики Дагестан

Отмечается, что оползень прилегающего склона разрушил полки земляного полотна и дорожной одежды. Транспортные потоки перенаправили по альтернативному маршруту — через дорогу «Подъезд от автодороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» к селу Цмур».

