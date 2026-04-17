Курскую область за сутки атаковали 95 БПЛА: пострадал ребенок, повреждена АЗС

С 9:00 16 апреля до 7:00 17 апреля над Курской областью сбили 95 беспилотников. Также установлено девять сбросов взрывных устройств с дронов и 54 артиллерийских обстрела. Зафиксирован ряд разрушений, в том числе на АЗС, и пострадавший. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

В селе Мокрушино Беловского района из-за атак ВСУ пострадал 12-летний мальчик. Его доставили в областную больницу, где врачи диагностировали у пациента минно-взрывную травму нижней трети левого бедра и левой голени. По словам господина Хинштейна, жизни ребенка ничего не угрожает. В селе Вишнево того же муниципалитета повреждено три автомобиля.

В райцентре Хомутовка было нарушено остекление здания неработающей АЗС. В селе Калиновка Хомутовского района пробита крыша телятника — пострадали коровы сельхозпредприятия. В результате удара по объекту энергетики без света оставались 3,9 тыс. человек в 46 населенных пунктах Хомутовского и Дмитриевского районов.

В деревне Знобиловка Обоянского района горел ангар на площади 200 кв. м. В райцентре Рыльск была пробита крыша склада агрокомпании.

Сутками ранее ВСУ атаковали Курскую область с помощью 37 беспилотников. Также были установлены три сброса взрывных устройств с БПЛА и 61 артиллерийский обстрел. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

Алина Морозова