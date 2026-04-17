Советскому райсуду Уфы представили нового председателя

Рустем Хакимов приступил к руководству Советским районным судом Уфы. Нового председателя коллективу представил руководитель Верховного суда Башкирии Раиль Шайдуллин, сообщает пресс-служба ВС РБ.

В представлении Рустема Хакимова приняли участие также зампредседателя ВС РБ Ильфат Фахрутдинов, глава администрации Советского района Айдар Базгудинов, руководители правоохранительных органов и председатели районных судов Уфы.

Рустем Хакимов назначен председателем Советского райсуда указом президента России от 9 апреля. Общий стаж в должности судьи составляет 17 лет. С 2008-го по 2010 год он работал мировым судьей участка №2 Заинского района и города Заинска в Татарстане, следующие почти 14 лет — судьей, а затем и председателем Заинского городского суда. В последние два года руководил Бирским межрайонным судом.

До июля 2024 года председателем Советского райсуда был Рустам Гайнетдинов, после него обязанности председателя исполнял Тимур Сулейманов, с начала ноября 2025 года — Алина Асадуллина. Тимур Сулейманов той же осенью возглавил Кировский райсуд Уфы. Алина Асадуллина, по данным на сайте Советского райсуда, сейчас является зампредседателя по уголовным делам.

Идэль Гумеров