В Ленобласти загорелся склад из-за падения обломков БПЛА

В поселке Ермилово Выборгского района Ленобласти из-за падения обломков беспилотника загорелось складское помещение. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Выборгском районе загорелось складское помещение из-за падения обломков дрона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На место происшествия привлечены пожарные части района»,— рассказал господин Дрозденко.

Отмечается, что в Ленинградской области отменили режим воздушной опасности из-за атак БПЛА. Его ввели накануне утром.

Матвей Николаев