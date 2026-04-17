В Северной Осетии взорвавшийся мусоровоз отбуксируют на спецполигон

Власти Северной Осетии приняли решение отбуксировать взорвавшийся мусоровоз на полигон. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в соцсетях.

Проводить разгрузку и полное обследование содержимого грузовика на месте небезопасно, отмечается в сообщении. На полигоне специалисты выгрузят весь мусор и проверят на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ.

Прокуратура Промышленного района Владикавказа организовала проверку в связи с гибелью сотрудника коммунальных служб, сообщает пресс-служба ведомства. На месте работает оперативно-следственная группа МВД и профильные специалисты для повторного обследования территории.

Константин Соловьев