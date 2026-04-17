Участие Башкирии в «Иннопром. Центральная Азия» обойдется в 2,5 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключило с компанией «Бизнес-Геометрия» контракт на транспортное обслуживание делегации республики на промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Форум пройдет в Ташкенте с 20-го по 22 апреля.

Как следует из публикации на сайте госзакупок, стоимость контракта составила около 2,5 млн руб., его оплатит региональный бюджет. Начальная цена закупки была выше на 1 млн руб. Услуги включают в себя перевозку участников форума по маршруту между аэропортом и гостиницей в минивэнах представительского класса и седанах.

ООО «Бизнес-Геометрия» зарегистрировано в 2018 году в Кудрово, занимается организацией конференций и выставок. Учредителем организации является Мария Белозерова. В прошлом году выручка компании составила около 63,8 млн руб., а чистая прибыль — более 6,2 млн руб.

