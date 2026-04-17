В ОАЭ из Свердловской области отправили почти 200 кг рыбной продукции

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 16 апреля отправили партию рыбной продукции весом 197 кг, сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экспорт осуществило одно из предприятий Свердловской области под контролем ведомства. Отправка прошла с оформлением всех необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, установленным для ввоза в ОАЭ.

В ходе проверки специалисты не выявили нарушений. Продукция признана соответствующей всем установленным нормам и допущена к экспорту.

Ирина Пичурина

