В ОАЭ из Свердловской области отправили почти 200 кг рыбной продукции

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 16 апреля отправили партию рыбной продукции весом 197 кг, сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Экспорт осуществило одно из предприятий Свердловской области под контролем ведомства. Отправка прошла с оформлением всех необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, установленным для ввоза в ОАЭ.

В ходе проверки специалисты не выявили нарушений. Продукция признана соответствующей всем установленным нормам и допущена к экспорту.

Ирина Пичурина