В Пулково после ночной атаки БПЛА на Ленобласть задержано более 30 рейсов
Утром 17 апреля аэропорт Пулково столкнулся с масштабным сбоем расписания из-за введения временных ограничений на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Было задержано свыше 30 рейсов на вылет, часть направлений отменена.
Были задержаны рейсы в более чем 10 направлений по всей России
Среди задержанных направлений — Москва, Краснодар, Ставрополь, Калининград, Казань, Махачкала, Астрахань, Мурманск, Сочи, Астана и другие. Отменены рейсы преимущественно в Москву, а также в Стамбул и Тегеран. Несколько прибывающих бортов были направлены на запасные аэродромы.
По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ночь на 17 апреля над регионом силами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 беспилотников. В результате падения обломков в районе Пулковских высот зафиксировано повреждение одного транспортного средства и окон соседнего здания, пострадавших нет.