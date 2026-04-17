В Туапсинском округе отменили ракетную опасность

В Туапсинском муниципальном округе отменили ранее объявленную ракетную опасность. Соответствующая информация доведена до жителей и гостей территории после стабилизации обстановки, сообщил глава округа Сергей Бойко.

Ранее на территории округа был введен сигнал оповещения «Внимание всем», в рамках которого населению рекомендовали соблюдать меры безопасности и укрываться в помещениях без окон или в специально оборудованных местах. При нахождении на улице жителям предлагалось использовать для укрытия подвальные помещения, подземные переходы и другие защищенные пространства.

Отдельно подчеркивалось, что в период действия сигнала не следует использовать автомобили в качестве укрытия, а также находиться вблизи фасадов многоквартирных домов. Основной задачей мер являлось снижение рисков для населения в случае возможной угрозы.

После оценки текущей ситуации и получения подтверждения об отсутствии опасности профильные службы приняли решение об отмене сигнала. Соответствующее уведомление было доведено через системы оповещения.

В настоящее время ограничения, действовавшие в период объявления ракетной опасности, сняты. Жителям разрешено возвращаться к обычному режиму жизнедеятельности.

Оперативные и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Власти напоминают о необходимости следить за официальной информацией и при повторном поступлении сигналов незамедлительно соблюдать рекомендации по безопасности.

«Ъ-Сочи» писал, что после атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе число пострадавших увеличилось до семи человек. Ранее сообщалось о двух погибших, однако уточненные данные, полученные после разбора завалов и работы экспертов, скорректировали информацию о жертвах.

Мария Удовик