В Петербурге «Тотальный диктант» впервые пройдет с использованием шрифта Брайля

18 апреля в 14:00 в Государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих «Точки зрения» состоится единственная в Санкт-Петербурге инклюзивная площадка «Тотального диктанта». Незрячие и слабовидящие участники смогут написать текст рельефно-точечным шрифтом Брайля одновременно со зрячими в общем зале.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Текст диктанта прочитает Марина Гладкая — актриса озвучивания и дубляжа, голос петербургского метрополитена, аудиогидов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, а также голос Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», сообщает «Петербургский дневник».

Организаторы просят посетителей с нарушениями зрения принести с собой приборы для письма по Брайлю на 18 или 27 строк, а также грифели. Бумага будет предоставлена на месте.

Конторщиков Кирилл