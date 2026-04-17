Во Владикавказе сотрудник коммунальных служб погиб от взрыва в районе склада пиротехники

На углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во Владикавказе произошел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Взрыв произошел во время погрузки мусорных контейнеров. «К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Проводится весь необходимый комплекс мероприятий, устанавливаются обстоятельства случившегося»,— написал господин Меняйло.

В пятницу, 10 апреля, во Владикавказе произошел взрыв на двухэтажном складе пиротехники площадью 800 кв. м в Партизанском переулке. Два человека погибли, 15 получили травмы. Позже Промышленный районный суд Северной Осетии заключил под стражу собственника склада и двоих производителей пиротехники.

Наталья Шинкарева