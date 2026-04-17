Три колонки в поселке Балезино опечатали из-за нарушений СанПиН

Судебные приставы Удмуртии опечатали три водозаборные колонки в Балезино из-за нарушений санитарных требований к питьевой воде. Функционирование колонок приостановили на 90 дней после лабораторного анализа Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Анализ проб воды показал, что качество питьевой воды не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. На МУП «Балезинский водоканал» составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 6.5 КоаП).

Напомним, в период паводка только два из девяти родников Ижевска соответствовали санитарным и эпидемиологическим нормам.