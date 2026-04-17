На открытие ресторанов «Вкусно — и точка» в Салехарде не нашлось инвесторов

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) инвесторы не подавали заявок на строительство ресторанов сети фастфуда «Вкусно — и точка», сообщила городская администрация на странице мэра Алексея Титовского.

Мэрия дала ответ на вопрос местного жителя, который спросил в ходе прямого эфира с главой города, когда планируется в Салехарде открытие ресторана сети. «При наличии такой инициативы от инвестора вопрос будет проработан дополнительно»,— сказано в сообщении.

Российская сеть «Вкусно — и точка» заменила рестораны фастфуда McDonald’s — американская сеть покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. На Ямале не было McDonald’s, однако еще во второй половине 2021 года велись переговоры по открытию точек в Салехарде и Ноябрьске. Рестораны «Вкусно — и точка» в данный момент работают в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) и за его пределами.

Ирина Пичурина