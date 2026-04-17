В Челябинске на четыре часа задерживается вылет в Санкт-Петербург

В челябинском аэропорту имени Курчатова на четыре часа задерживается вылет самолета в Санкт-Петербург. Информация об этом размещена в онлайн-табло. Причиной задержки стали ранее введенные ограничения в аэропорту Пулково.

По данным онлайн-табло, 17 апреля самолет должен был вылететь в Санкт-Петербург в 8:00, однако время отправления перенесли на 12:00. Рейс обслуживается авиакомпания Smartavia.

По данным пресс-службы Росавиации, в Санкт-Петербурге 17 апреля с 4:30 до 8:00 действовали ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атак беспилотников.

Ольга Воробьева