В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика, ранее введенные для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время обе авиагавани осуществляют прием и отправку воздушных судов в штатном режиме.

Фото: https: / t.me / aeroaer

В ведомстве подчеркнули, что ограничения применялись в целях минимизации рисков для гражданской авиации. После оценки обстановки и устранения потенциальных угроз ограничения были отменены.

Аэропорт Геленджика, согласно опубликованной информации, возобновил обслуживание рейсов с 08:30. В аэропорту Сочи все технологические процессы — от регистрации до посадки — выполняются по фактическому расписанию.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями по своим рейсам через официальные каналы авиакомпаний, онлайн-табло и информационные системы аэропортов. Все изменения доводятся до пассажиров с использованием контактных данных, указанных при оформлении билетов, а также через систему оповещения в терминалах.

Ранее в Краснодарском крае был введен режим беспилотной опасности, который действовал в вечерние и ночные часы. Утром 17 апреля его отменили, после чего транспортная инфраструктура региона начала функционировать без ограничений.

На фоне текущей ситуации в регионе сохраняются ограничения на распространение информации, связанной с работой систем ПВО, последствиями атак беспилотных летательных аппаратов и расположением объектов критической инфраструктуры. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик