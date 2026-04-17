Росавиация сняла ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика

В аэропортах Сочи и Геленджика отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как уточнили в федеральном ведомстве, ограничения носили превентивный характер и были связаны с необходимостью обеспечения безопасности гражданской авиации. После нормализации обстановки работа авиагаваней была восстановлена в полном объеме.

Согласно действующему извещению, аэропорт Геленджика возобновил обслуживание рейсов с 08:30. Аэропорт Сочи также функционирует в штатном режиме, выполняя операции по регистрации пассажиров, обработке багажа и отправке рейсов в соответствии с фактическим расписанием.

Пассажирам рекомендовано внимательно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов. Авиаперевозчики информируют об изменениях по контактам, указанным при бронировании, а также через электронные табло и аудиообъявления в терминалах.

Накануне вечером на территории Краснодарского края вводился режим беспилотной опасности. В утренние часы 16 апреля он был отменен, после чего аэропорты региона начали возвращаться к стандартному режиму работы.

Дополнительно в регионе действуют ограничения на распространение информации, касающейся атак беспилотных летательных аппаратов, работы систем противовоздушной обороны, а также местонахождения военных и критически важных объектов. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, включая штрафные санкции.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью в Туапсинском районе объявили ракетную опасность. Сигнал оповещения «Внимание всем» доведен до населения с использованием сирен и иных средств информирования.

