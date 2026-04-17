В Ставропольском крае на орошение сельхозземель направят 987,9 млн рублей

На Ставрополье в 2026 году на орошение сельскохозяйственных земель планируется направить 987,9 млн руб., сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Средства будут направлены из федерального бюджета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, средства обеспечат развитие мелиорации на площади более 6,5 тыс. га. «Площадь фактического орошения в регионе составляет 110 тыс. га. В 2026 году в план поливов включено 85,4 тыс. гектаров, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 137 тыс. га»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева