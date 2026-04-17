В Ростовской области план весеннего сева выполнен на 25%

Яровые культуры в Ростовской области посеяны на площади в 500 тыс. га. Это составляет 25% от плана, сообщает пресс-служба регионалнього правительства.

Отмечается, что зернобобовые в области посеяли на 340 тыс. га, что составляет 70% от плана. «На сегодня посевы технических культур занимают более 125 тысяч гектаров — почти 12% от плана. Ряд хозяйств активизирует высадку овощей и кормовых культур»,— говорится в сообщении.

По состоянию на 16 апреля посевы озимых подкормлены на площади почти 2,4 млн гектаров, то есть 83% от плана.

Наталья Шинкарева