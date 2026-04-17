В Дагестане врио замначальника отделения УФССП арестовали по подозрению во взяточничестве

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде ареста в отношении врио заместителя начальника Каспийского отделения УФССП по Дагестану, сообщает пресс-служба суда. Сотрудник ведомства подозревается в получении взятки (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, чиновник в декабре 2026 года получил от местного жителя взятку в размере 180 тыс. руб. За вознаграждение он не выносил постановления об окончании исполнительных производств и снятие ограничений. При этом задолженность не была фактически погашена. Чиновник пробудет под стражей до 14 июня.

Наталья Шинкарева