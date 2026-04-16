В Екатеринбурге 19 и 21 апреля сделают бесплатный проезд для болельщиков БК УГМК

В Екатеринбурге в дни проведения матчей чемпионата России по баскетболу (19 и 21 апреля) для болельщиков будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба УГМК.

Бесплатно можно будет проехать в трамвае №14, троллейбусе №34 и автобусе №49. «На этих маршрутах действует бесплатный проезд за час до начала игры – 19 апреля с 15:30 до 16:30, а 21 апреля с 17:30 до 18:30. Это отличная возможность добраться до стадиона без лишних затрат и в атмосфере общего предвкушения победы»,— говорится в сообщении.

В финале Фонбет Чемпионата России БК УГМК встретится с курским «Динамо». Матчи пройдут в Екатеринбурге на площадке ДИВСа.

Ранее в Екатеринбурге станцию метро «Динамо» временно переименовали в «Баскетбольную». Под таким названием она пробудет до конца апреля — на время плей-офф БК «УГМК».

Полина Бабинцева