Более 1,6 тысячи детей прошли обследование по программе скрининга в Северной Осетии

В Северной Осетии более 1,6 тыс. детей прошли обследование по программе расширенного неонатального скрининга с начала 2026 года. Республика вошла в число первых регионов, присоединившихся к данной программе, сообщил в соцсетях глава республики Сергей Меняйло.

Исследование позволяет выявить 36 наследственных заболеваний у младенцев в первые дни после рождения. Раннее обнаружение патологий дает медикам возможность своевременно начать терапию и контролировать состояние маленьких пациентов.

При необходимости Научный центр имени академика Николая Бочкова предоставляет консультативную поддержку специалистам медико-генетической консультации Республиканской детской клинической больницы.

