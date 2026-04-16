Главные новости за 16 апреля. Новороссийск
Ночью над Черным морем сбивали БПЛА, сообщили в министерстве обороны.
Судовой повар из Новороссийска пошла под суд за госизмену. Ей вынесли наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Обломки беспилотника повредили гражданское судно в акватории Новороссийска.
В Новороссийске завершился отопительный сезон.
В доме, пострадавшем при атаке БПЛА в ночь с 5 на 6 апреля в Новороссийске, заменят кровлю.
Новые правила озеленения утвердят для застройщиков в Новороссийске.
С начала года в ДТП в Новороссийске погибли семь человек.
Винодельни Новороссийска предложили оградить лесополосами в рамках реализации проекта по озеленению.
Глава Новороссийского района Василий Чумак предложил высадить растительность на Маркхотском хребте.