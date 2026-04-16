Главные новости за 16 апреля. Сочи

При атаке БПЛА в Туапсе погибли два человека.

В Сочи зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов в жилом секторе.

В Туапсе 16 апреля отменили занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях.

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе число пострадавших увеличилось до семи человек.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе в Туапсе после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов не превышает установленных нормативов, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с гибелью и ранениями мирных жителей Краснодарского края после атак беспилотников.

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу по делу о получении взяток на сумму свыше 10 млн руб.

Начальником недавно созданного в мэрии Сочи управления по организации работы административных комиссий стала Елена Ларина.

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, где в результате ночной атаки беспилотников загорелось технологическое оборудование.