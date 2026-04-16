Основатель группы компаний Novikov Group Аркадий Новиков станет хедлайнером форума недвижимости «Движение» — 2026

Известный ресторатор, предприниматель и основатель Novikov Group Аркадий Новиков станет одним из главных гостей предстоящего форума недвижимости «Движение», который пройдет с 16 по 19 июня на курорте Роза Хутор.

Фото: предоставила пресс-служба форума недвижимости "Движение"

Аркадий Новиков примет участие в двух ключевых событиях деловой программы. Он станет звездным гостем интервью на сцене главного зала девелоперского кластера и войдет в состав спикеров сессии, посвященной развитию брендов крупных компаний и синергии между ресторатором и девелопером.

Эксперты отрасли считают Аркадия Новикова пионером российского ресторанного бизнеса и бизнесменом с инновационным предпринимательским подходом. Сегодня в Novikov Group представлено более 400 ресторанов, помимо этого в портфеле группы представлены: кулинарная школа, премиальный кейтеринг, тепличное хозяйство и другие проекты.

Тема успешной синергии девелоперов и рестораторов остается актуальной для участников форума в условиях текущей экономики. По данным отраслевых экспертов, крупные операторы общественного питания все активнее выходят в новые жилые комплексы, а застройщики закладывают в проектах площади под рестораны и кафе. Доля общественного питания в жилых комплексах может достигать 22% общей площади коммерческих помещений на первых этажах. Напомним, что на форуме «Движение» в этом году впервые будет масштабно представлен сегмент коммерческой недвижимости, охватывающий все тренды и темы, обсуждаемые профессиональным сообществом.

Седьмой форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. Партнеры форума: ГК «Алютех», ГК «ЮгСтройИнвест», ГК «Эндемос», Tekta Group, «ИдаПроджект», Ecoplant, ПАО «Совкомбанк».

https://dvizh.ru/