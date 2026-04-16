Возбуждено дело против бывшего судьи Гришина после ДТП под Переславлем

Председатель СКР с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина, который стал участником аварии на трассе М-8 в Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место аварии

Дмитрий Гришин подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ( ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Следствие считает, что 20 апреля 2025 года в районе Переславля-Залесского (Ярославская область) Гришин ехал на личном автомобиле Land Rover Freelander 2 со скоростью 100 км/ч при разрешенных 90 км/ч в сторону Москвы. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем Renault, который в тот момент поворачивал налево с включенными сигналами. Тяжкий вред здоровью был причинен водителю Renault и его супруге, пояснили в СКР. Судья в ДТП не пострадал.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в ведомстве.

Дмитрия Гришина назначили судьей Мосгорсуда в октябре 2014 года. Его полномочия были прекращены в ноябре 2025 года, уточнили в СК.

Алла Чижова